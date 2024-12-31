Giray Altınok kimdir, nereli? (Giray Altınok'un özgeçmişi)
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı görüntüleri ardından gündeme gelen isimlerden biri de Giray Altınok oldu. Tanıtımlarda performansı dikkat çeken Giray Altınok'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Altınok, Prens dizisiyle adından söz ettiriyor. Peki, Giray Altınok kimdir, nereli?
Türk oyuncu ve senarist Giray Altınok, 1983 yılında Tokat Erbaa'da doğdu, Çorlu'da büyüdü. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.
1975 yılındaki Türk sinemasının klasik film serisi Hababam Sınıfı'nın devam filmini yazdı ve oynadı. Show TV'de yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da oyunculuk yaptı.
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