Gizli Bahçe filminin konusu ne? Gizli Bahçe filminin oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Gizli Bahçe filmi TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Gizli Bahçe Hindistan’da kendisini istemeyen varlıklı bir İngiliz aileye doğan, Mary Lennox adında 10 yaşındaki bir kıza odaklanıyor. İşte  Gizli Bahçe filminin oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar...

Gizli Bahçe filminin konusu ne? Gizli Bahçe filminin oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Frances Hodgson Burnett'in aynı isimli romanından uyarlanan Gizli Bahçe filmi beyaz perde ardından izleyicileriyle buluşacak. Marc Munden'ın yönettiği ve David Heyman'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde Dixie Egerickx , Colin Firth ve Julie Walters var 

GİZLİ BAHÇE KONUSU

Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven ile birlikte yaşaması için İngiltere’ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.

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