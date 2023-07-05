Gizli Bahçe filminin konusu ne? Gizli Bahçe filminin oyuncuları ve konusu hakkında ayrıntılar

Frances Hodgson Burnett'in aynı isimli romanından uyarlanan Gizli Bahçe filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Marc Munden'ın yönettiği ve David Heyman'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde Dixie Egerickx , Colin Firth ve Julie Walters var

GİZLİ BAHÇE KONUSU



Lennox ebeveynleri öldüğünde amcası Archibald Craven ile birlikte yaşaması için İngiltere’ye yollanır. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır.