Gökçe Eyüboğlu "Maviye Sürgün" dizisine Seval Adar karakteriyle dahil oldu: Gökçe Eyüboğlu kimdir?

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Eyüboğlu 20 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Aynı zamanda Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır. Devam eden süreçte oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi artmış Merve Taşkan ve Deniz Erdem gibi isimlerle de bu konularda çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir.

En son Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer almışken, arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir.



Oyuncu, ilk TV deneyimini FOX’ta üç sezon yayımlanan ve 81 bölüm süren Kadın isimli dizide oynadığı Ceyda karakteri ile Faruk Öztimur Onur Ödülü’ne layık görüldü. Oyuncu ayrıca bu rolde geniş kitlelere kendini duyurmuş oldu. En son tiyatro oyunu Mutluyduk Belki Bugüne Kadar’da canlandırdığı Eva karakteri ile de 23. Sadri Alışık Ödülleri’nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne de aday olmuştur. 2020-2021 yılları arası yine FOX'ta yayımlanan Zümrüdüanka dizisinde Deniz Akbaş karakterini canlandırdı. Daha sonra yine 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sanem Cevher karakterini canlandırdı.