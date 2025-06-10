Gönül Çelen cinayetinde son durum: Gönül Çelen'e ne oldu, katili bulundu mu?
Müge Anlı'da ortaya çıkan Nezaket Uyur cinayeti başka faili meçgul cinayetleri de tekrar gündeme getirmişti. 6 faili cinayet iddiasında adı geçenlerden biri de Gönül Çelen'di. Peki, Gönül Çelen'e ne oldu, katili bulundu mu?
Olay, 24 Nisan 2005’te Ordu-Fatsa’dan İstanbul’a dönen Gönül Çelen’in Pendik’te tren raylarına bırakılmış cesediyle bulunmasıyla ortaya çıktı. Cinayetin gerçekleştiği dönemde kayıtlara “kaza” olarak geçen olay, yeni tanıkların iddiaları ve delil analizleriyle yeniden soruşturma kapsamına alındı. Cesetteki alkolün yüksek olması, Gönül’ün ayakta yürüyemeyeceğini ve muhtemelen öldürüldükten sonra raylara bırakıldığını gösteriyordu.
Programdaki tanık ifadelerine göre, Gönül Çelen’in öldüğü dönemde Nejla adlı kişinin evinde kaldığı vurgulandı. Canlı yayına katılan Nejla'nın tutarsız açıklamaları ardından cinayet iddiası güçlendi. Öldürülmeden kısa bir gece mekanında çalışan Çelen'in kendisine imzalatılan bir çeki çalarak memleketine gittiği, bu nedenle öldürüldüğü iddialar arasındaydı.
NEZAKET UYUR CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Nezaket Uyur, yıllar önce faili meçhul bir cinayete kurban gitmişti. Uyur'un aile içi infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Uyur'ın kızlarının Müge Anlı'ya başvurmasıyla bir dizi faili meçhul olay yeniden gündeme geldi. Araştırmalar, Nezaket’in ölümü ile Gönül Çelen cinayeti arasında benzer yöntemlerin olduğu; video kaydı, aile içi baskı ve kadına yönelik şiddet gibi ortak unsurlar bulunduğunu öne sürüyor .
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı
- Televizyon
- Kadın Cinayeti