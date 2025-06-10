Gönül Çelen cinayetinde son durum: Gönül Çelen'e ne oldu, katili bulundu mu?

Olay, 24 Nisan 2005’te Ordu-Fatsa’dan İstanbul’a dönen Gönül Çelen’in Pendik’te tren raylarına bırakılmış cesediyle bulunmasıyla ortaya çıktı. Cinayetin gerçekleştiği dönemde kayıtlara “kaza” olarak geçen olay, yeni tanıkların iddiaları ve delil analizleriyle yeniden soruşturma kapsamına alındı. Cesetteki alkolün yüksek olması, Gönül’ün ayakta yürüyemeyeceğini ve muhtemelen öldürüldükten sonra raylara bırakıldığını gösteriyordu.

Programdaki tanık ifadelerine göre, Gönül Çelen’in öldüğü dönemde Nejla adlı kişinin evinde kaldığı vurgulandı. Canlı yayına katılan Nejla'nın tutarsız açıklamaları ardından cinayet iddiası güçlendi. Öldürülmeden kısa bir gece mekanında çalışan Çelen'in kendisine imzalatılan bir çeki çalarak memleketine gittiği, bu nedenle öldürüldüğü iddialar arasındaydı.

