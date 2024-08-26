Görümce filmi oyuncu kadrosunda kimler var? (Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Görümce filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yılında sinemada izleyici ile buluşan filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Görümce filminin konusu ve kadrosunu araştırıyor. Peki, Görümce filmi oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosunu derledik..

Görümce filmi oyuncu kadrosunda kimler var? (Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan filmde başrolleri Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece üstleniyor. Üçlüye kadroda Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler eşlik ediyor.

Kardeşi Ahmet’in aşık olması ve evliliğe hazırlanmasını hazmedemeyen Yeliz, bu birlikteliği baltalamak için elinden geleni yapar. Ahmet ise sevdiği kadın ile ablası arasına sıkışıp kalır. Hal böyle olunca da ortaya kahkaha dolu anlar çıkar.

GÖRÜNCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

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