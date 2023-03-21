'Gülcemal' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
KADROSU
Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.
GÜLCEMAL KONUSU
Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?