'Gülcemal' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Murat Ünalmış ve Melis Sezen'i buluşturan FOX'un yeni dizisi Gülcemal için ger sayım başladı.  Gülcemal dizisinin ilk tanıtımı, izleyiciyle buluştu. Peki, Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

'Gülcemal' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisi, çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KADROSU

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

'Gülcemal' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: Gülcemal dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

GÜLCEMAL KONUSU

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken ; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

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