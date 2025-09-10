Güller ve Günahlar dizisinin afişi yayınlandı

"Güller ve Günahlar" dizisinin ayrıntıları belli oldu. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin afişi yayınlandı. Dizide eşinin kendisinden gizlediği büyük sırrı öğrenmesiyle sarsılan Serhat’ın yollarının çiçekçi Zeynep’le kesişme öyküsü ekrana taşınıyor.



Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım başarılı iş insanı Serhat karakteri ile Cemre Baysel ise fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkiliye önemli rollerde Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi yıldızlar kadrosu eşlik ediyor. Dizinin sevimli yıldızlarına ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı hayat veriyor.