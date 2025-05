Gumball 7 yıl sonra geri dönüyor: Gumball yeni sezon ne zaman?

The Amazing World of Gumball dizisi, altı yıllık bir aranın ardından yedinci sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonun adı The Wonderfully Weird World of Gumball olarak değiştirildi ve 2025 yılı içinde yayınlanması planlanıyor.



GUMBALL YENİ SEZON NE ZAMAN?



Warner Bros. Discovery yöneticisi Sean Henry, yeni bölümlerin 2025 yılı sonlarında yayınlanacağını doğruladı. Ancak, kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı.



Yeni sezon, dizinin alışılmış absürt mizahını ve renkli dünyasını koruyarak izleyicilere eğlenceli anlar sunmaya hazırlanıyor.