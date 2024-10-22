Güzel Aşklar Diyarı dizisi bitiyor mu?
MedYapım ile Mahsun Kırmızıgül’ün yapım şirketi Boyut Film imzalı “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinin ekrandaki akıbeti belli oldu. Salı akşamları yayımlanan dizi ekran macerasında 5 haftayı geride bıraktı. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisi bitiyor mu?
Güzel Aşklar Diyarı dizisi final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre,Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ün başrol oynadığı Kapadokya’da çekilen dizinin son aldığı reytinglerin ardından 6. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
Dizinin geçen günlerde yönetmeni ve senaristi değişmişti. “Hakim Bey” rolüne hayat veren değerli usta oyuncu Halil Ergün, kadrodan ayrılma kararı aldığı haberleriyle gündem olmuştu.
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