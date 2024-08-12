Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonda ekran macerasına başlayan yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı olacak. Meltem Cumbul'un uzun bir zaman sonra ekrana döndürecek olan dizinin kadrosu oldukça geniş. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
ÇEKİM YERLERİ
İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek. Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU
Hazırlık aşaması iki buçuk yıl süren dizinin oyuncu kadrosu, okuma provası etkinliğinde ilk kez basının karşısına çıktı. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltısu Alyanak gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin müzikleri ise yine Mahsun Kırmızıgül’e ait.
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