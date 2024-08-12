Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonda ekran macerasına başlayan yapımlardan biri de Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı olacak. Meltem Cumbul'un uzun bir zaman sonra ekrana döndürecek olan dizinin kadrosu oldukça geniş. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?



ÇEKİM YERLERİ

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek. Kapadokya’nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır’da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.