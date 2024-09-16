Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlayacak? (Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları ve konusu)

Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yakında ekrana gelecek. Özgü Kaya’nın “Deniz”, Burak Berkay Akgül’ün “Arhan” karakterine hayat verdiği dizide Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi önemli isimler rol alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni bir değişiklik olmazsa Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ü buluşturan dizinin 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanması planlanıyor.
FAİLİ MEÇHUL BİR CİNAYET
Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz’in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan’ın peşinden Kapadokya’ya giden Deniz’e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.
GÜÇLÜ DİZİYE GÜÇLÜ KADRO
Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi