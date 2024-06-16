Hadi İnşallah filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın yaptığı "Hadi İnşallah"ta, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Cezmi Baskın, Hülya Gülşen Irmak, İdil Dizdar ve Aydın Taş da rol aldı.



Dört yılını geçirdiği Ankara'dan erkek arkadaşını kaybederek İzmir'e ailesinin yanına dönen PuCCa'nın yaşadıklarının anlatıldığı "Hadi İnşallah", 28 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi.



HADİ İNŞALLAH NEREDE ÇEKİLDİ?



2014 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Ali Taner Baltacı'nın üstlendiği "Hadi İnşallah", çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi.



HADİ İNŞALLAH KONUSU



PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır...

