Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada

Ekranların en çok izlenen yapımları belli oldu. Listede Star TV'nin sevilen dizileri yer aldı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını ilk sırada yer alırken Ömer ve Gamze’nin aşkını konu alan Ömer dizisi sekizinci sırada yer aldı.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada

Ekranların en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Hafta boyunca izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada - 1

Her cuma akşamı Star TV'de yayınlanan dizinin başrollerinde , Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Dizi, hem Total hem ABC1 kategorilerinde birinci olarak 22 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı olmuştu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada - 2

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer ise haftanın en çok izlenen 8. yapımı oldu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada - 3

İşte en çok reyting alan diziler sıralaması:

1 - Yalı Çapkını 
2 - Kızılcık Şerbeti 
3 - Gönül Dağı 
4 - Bambaşka Biri 
5 - Dilek Taşı 
6 - Yabani 
7 - Aldatmak
8 - Ömer 
9 - Ben Bu Cihana Sığmazam
10 - Safir 

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