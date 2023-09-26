Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada

Ekranların en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre haftanın en çok izlenen yapımı Yalı Çapkını oldu.

Hafta boyunca izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını liderlik koltuğundaki yerini korudu.