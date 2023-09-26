Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu: Yalı Çapkını ilk sırada

Ekranların en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre haftanın en çok izlenen yapımı Yalı Çapkını oldu.
Hafta boyunca izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım sıralandı. Prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 22'ye yükseldiği haftada Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Her cuma akşamı Star TV'de yayınlanan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Dizi, hem Total hem ABC1 kategorilerinde birinci olarak 22 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı olmuştu.
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi Ömer ise haftanın en çok izlenen 8. yapımı oldu.
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