Gül Oğuz’un hayata geçirdiği, İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı buluşturan Halef dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Halef dizisinin yayın tarihi tarihi belli oldu

Most Production imzalı dizisi "Halef"in çekimleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da başlayan seti Şanlıurfa’ya taşınan dizinin yayın tarihi konusunda kulislerden sızan bilgiler ortaya çıktı. Unutulmaz dizilerin başarılı yapımcısı Gül Oğuz’un hayata geçirdiği, İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı buluşturan dizinin 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor.

Halef dizisinin yayın tarihi tarihi belli oldu - 1

18 EYLÜL MAÇ YAYINI NEDENİYLE TERCİH EDİLMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü için 11 Eylül tarihi konuşulsa da yaz tatili dönüşü çok fazla seyircinin başına henüz dönmemesi nedeniyle tarih ötelendi. Bir sonraki hafta da Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçının olması da göz önüne alınarak şu anda yeni bir değişiklik olmazsa "Halef"in 25 Eylül’de ekrana gelmesi gündemde…

