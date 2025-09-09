Halef dizisinin yayın tarihi tarihi belli oldu

18 EYLÜL MAÇ YAYINI NEDENİYLE TERCİH EDİLMEDİ



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü için 11 Eylül tarihi konuşulsa da yaz tatili dönüşü çok fazla seyircinin televizyon başına henüz dönmemesi nedeniyle tarih ötelendi. Bir sonraki hafta da Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçının olması da göz önüne alınarak şu anda yeni bir değişiklik olmazsa "Halef"in 25 Eylül’de ekrana gelmesi gündemde…