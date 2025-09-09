Halef dizisinin yayın tarihi tarihi belli oldu
Gül Oğuz’un hayata geçirdiği, İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı buluşturan Halef dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Most Production imzalı dizisi "Halef"in çekimleri tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da başlayan seti Şanlıurfa’ya taşınan dizinin yayın tarihi konusunda kulislerden sızan bilgiler ortaya çıktı. Unutulmaz dizilerin başarılı yapımcısı Gül Oğuz’un hayata geçirdiği, İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ı buluşturan dizinin 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyor.
18 EYLÜL MAÇ YAYINI NEDENİYLE TERCİH EDİLMEDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümü için 11 Eylül tarihi konuşulsa da yaz tatili dönüşü çok fazla seyircinin televizyon başına henüz dönmemesi nedeniyle tarih ötelendi. Bir sonraki hafta da Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçının olması da göz önüne alınarak şu anda yeni bir değişiklik olmazsa "Halef"in 25 Eylül’de ekrana gelmesi gündemde…
