Hareket Sekiz filminin oyuncuları kimler? Hareket Sekiz filminin konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar

Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı Hareket Sekiz filminin başrollerini Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel paylaşıyor.



HAREKET SEKİZ KONUSU

Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.