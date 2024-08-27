Hareket Sekiz filminin oyuncuları kimler? (Hareket Sekiz filminin konusu ve oyuncu kadrosu)

Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi isimlerin başrolünde oynadığı "Hareket Sekiz"; Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun etrafında dönen olayları anlatıyor.



Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı komedi türündeki film'in müzikleri Murat Başaran imzası taşıyor.



HAREKET SEKİZ KONUSU



Komedi – aksiyon türündeki film; bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın başlarına gelecek talihsiz olayları konu alıyor. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.