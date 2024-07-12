Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kimler? (Hava Muhalefeti filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

2023 yılında vizyona giren Hava Muhalefeti filmi 12 Temmuz 2024 tarihinde bir kez daha izleyicilerle buluşacak. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Murat Kepez üstlenirken Hava Muhalefeti oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Ali Sunal ile Doğa Rutkay’a kadroda Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Tatar gibi isimler eşlik ediyor.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU



Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?