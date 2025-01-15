Hazal Kaya "Aliye Berger" rolüyle "Şakir Paşa Ailesi" kadrosunda!
Şakir Paşa Ailesi kadrosuna katılan Hazal Kaya, Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı Aliye Berger’i canlandıracak. Kaya'nın yeni karakteri sosyal medyaya da konu oldu.
Şakir Paşa Ailesi yeni karakter haberiyle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti.
Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı. Rolü heyecanla kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.
Hande Altaylı’nın yazdığı dizinin Büyükada’daki köşkünün kurulduğu platoda çıkan yangında 50 milyon TL’lik zarar meydana gelmiş ve çekimlere kısa bir süre ara verilmişti.
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