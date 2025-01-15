Hazal Kaya "Aliye Berger" rolüyle "Şakir Paşa Ailesi" kadrosunda!

Şakir Paşa Ailesi yeni karakter haberiyle gündem oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan Fatih Aksoy’la geçen günlerde bir araya gelmişti.



Kaya’ya Aksoy’un çocuk yaşlarını Azra Aksu’nun oynadığı Aliye Berger’i oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı. Rolü heyecanla kabul eden Hazal Kaya Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger’e hayat verecek.

