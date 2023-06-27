Her Şey Dahil filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Her Şey Dahil filminin konusu ve kadrosu

Yapımcılığını Sacro Film şirketiyle Metin Özcan'ın, kreatif yapımcılığını ise Hande Alpaslan'ın üstlendiği "Her Şey Dahil"'in çekimleri Datça'da yapıldı.



Vuslateri ile Öz'ün yanı sıra filmde, Hakan Bilgin, Sinan Engin, Nikki Wild, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, Rüya Coric, Özgün Bayraktar, Tuncay Beyazıt, Gülnihal Demir, Yağmur Ün, Gökhan Tevek, Berk Şişman ve Hazal Erişkin de rol aldı.



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Faruk, Ayhan ve Kasım, Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Birlikte yaşayan üç kardeş, dedelerinden kalan miras sayesinde bakir bir Ege koyunun tapusuna almaya çok yaklaşmışlardır. Kalan son iki taksidi ödemeye çalışan Faruk, Ayhan ve Kasım, sonrasında koyda bir tatil köyü açmayı planlar. Kardeşler tatil köyünü açmak için çabalarlarken Faruk, açılışa tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de çağırır. Müşteriler, kendilerine vaat edilen organik ve doğal bir tatilin hayaliyle koya geldiklerinde beklenmedik bir manzara ile karşılaşırlar ve ortalık karışır.

