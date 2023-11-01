Herediter anjioödem ile mücadele eden Alican MasterChef'ten ayrılacak mı? (Alican'ın hastalığı nedir, belirtleri neler?)

Kalıtsal bir hastalığı olduğu bilinen MasterChef All Star yarışmacısı Alican Sabunsoy, 136. bölümde hastalığıyla ilgili son durumu paylaştı.
"Odaklanamıyorum, napacağımı şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler verdiler bana. Çok fazla doktora gittim, bana mesleğimi bırakmamı söylediler. Çok stresli, ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz." Açıklamasında bulunan Sabunsoy'un yarışmayı bırakıp bırakmayacağı ilerleyen günler belli olacak.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter Anjioödem vücudun farklı bölgelerindeki deride veya iç organlarda ataklarla seyreden, nadir rastlanan otozomal dominant geçiş gösteren genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa ürtiker
eşlik etmez. Bazen akut batını andıran şiddetli kolik tarzı karın ağrısına, bazen de ölüme yol açabilen larinks ödemine yol açabilir.
HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ
Deride veya mukozalarda akut şişmelerle kendini gösterir. Bu şişlikler özellikle kolları, yüzü, boğazı ve yanı sıra genital organları tetkileyebilir.
Şişlikler hiçbir zaman kaşıntılı değildir. Hasta şişliğin olduğu bölgede en azından bir gerilme hissi duyar, ancak şiddetli ataklarda gerilme hissi yerini ağrıya bırakır.
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