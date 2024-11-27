Holding dizisi oyuncuları kimler? (Holding dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

“Holding” dizisi bir ailenin içindeki güç savaşlarını ekrana taşıyacak. Dizinde usta aktör Erdal Özyağcılar’ın oynadığı “Osman Altınordu”nun eşi Serra’ya Filiz Taçbaş hayat verecek. Taçbaş dizide Ceyda (Öznur Serçeler), Ebru (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç) ve Sema’nın (Melisa Döngel) da annesini olarak seyirci karşısına çıkacak. 5 Aralık'ta ilk bölümü yayımlanacak olan Holding, aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.