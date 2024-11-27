Holding dizisi oyuncuları kimler? (Holding dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)
Limon Yapım imzalı Holding dizisinin ayrıntıları belli oldu. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi bir ailenin güç savaşlarını ekrana taşıyacak. Kulis dedikodularına göre dizi aralık ayında ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, Holding dizisi oyuncuları kimler?
“Holding” dizisi bir ailenin içindeki güç savaşlarını ekrana taşıyacak. Dizinde usta aktör Erdal Özyağcılar’ın oynadığı “Osman Altınordu”nun eşi Serra’ya Filiz Taçbaş hayat verecek. Taçbaş dizide Ceyda (Öznur Serçeler), Ebru (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç) ve Sema’nın (Melisa Döngel) da annesini olarak seyirci karşısına çıkacak. 5 Aralık'ta ilk bölümü yayımlanacak olan Holding, aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.
Dizide Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Atsız Karaduman ve Macit Koper’i buluşturan dizide Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan (Tuğba Sunguroğlu), aniden kendini yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelişi ailenin kirli geçmişini ortaya çıkarır.
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