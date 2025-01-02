Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Perşembe akşamları yayımlanan dizinin yeni bölümü, 1 Ocak 2025 kanal yayın akışında yer almadı. Dizi takipçileri, Hudutsuz Sevda 48. bölüm tarihini araştırıyor.

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM YOK MU?

Yılbaşı tatili haftasında birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümünü erteleyen dizilerden biri de Şahane Hayatım oldu.

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümünün 9 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 20.00'de seyircisiyle buluşması bekleniyor.