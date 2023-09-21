Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekildi, oyuncuları arasında kimler var? (Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncu kadrosu)

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı yeni dizi Hudutsuz Sevda ekran macerasına başlıyor. Perşembe günleri yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda'nın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda Oyuncuları kimler?

Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekildi, oyuncuları arasında kimler var? (Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncu kadrosu)

Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönen Hudutsuz Sevda'nın 1. bölümü öncesinde kadro ve konu soruları gündeme geldi. 21 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekildi, oyuncuları arasında kimler var? (Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümleri Artvin'de çekildi.

Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekildi, oyuncuları arasında kimler var? (Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

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