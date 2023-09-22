Hudutsuz Sevda dizisinde Yasemin öldü mü? Biran Damla Yılmaz diziden ayrıldı mı?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisiyle çıkış yaptı. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Yılmaz, konservatuvarda eğitim gördü.



Genç oyuncu ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dersane 4: Ada filminde yer aldı. 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak büyük başarı yakaldı. Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" rolüne hayat verdi.