Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda'nın çekim yeri merak konusu oldu

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı yeni dizi Hudutsuz Sevda ekran macerasına başladı. Dizi gerek kadrosu gerekse çekim yerleriyle sosyal medyaya konu oldu. Peki, Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda'nın çekim yeri merak konusu oldu

Genç ve deneyimli isimleri bir araya getiren Hudutsuz Sevda macerasına başladı. Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümünde kadro, karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli oldu. 

Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda'nın çekim yeri merak konusu oldu - 1

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

21 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümlerinin çekimleri Artvin'de yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek.

Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda'nın çekim yeri merak konusu oldu - 2

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

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