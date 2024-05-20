Hükümet Kadın 2 oyuncu kadrosunda kimler var? (Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları)

Serinin devam filminde izleyicisini 7 yıl geriye götüren "Hükümet Kadın 2", 2013 yılında vizyona girmişti. Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren film, beyaz perde ardından zaman zaman televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI



Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın üstlendiği Hükümet 2'nin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Mahir İpek, Gülhan Tekin ve Dilek Yorulmaz gibi usta isimler yer alıyor.



HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU



Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bekar olarak hayatına devam etmektedir. Belediye başkanı olmak için kendi kendine gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat eder. Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk, meydanlarda seçim vaatleri ile yarışacaktır.