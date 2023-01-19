İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı

'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol alan oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol'un dostlukları uzun yıllardır devam ediyor. Ünlü oyuncular, sık sık birlikte vakit geçiriyor.



Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili, yeni sezon çekimleri için sete çıktı.

AKALAY'I SETTE FOTOĞRAFLADI



İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın sette ezber yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

"İYİ Kİ DOĞDUN PAŞAM"



Öte yandan Birce Akalay, geçtiğimiz şubat ayında yakın dostunun doğum gününü "İbom! Canımn içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam.Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım" mesajıyla kutlamıştı.



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"İBRAHİM CANIM, DOSTUM"



Birlikte sık sık tatile giden oyunculardan Akalay, meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine de "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.