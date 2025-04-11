Ilgaz Kaya kimdir? (Ilgaz Kaya'nın özgeçmişi)

Tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu Ilgaz Kaya, 1997, İstanbul doğumlu. Vefa Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.



Tiyatroya küçük yaşlarda iken ilgi duyarak, ailesinin teşvikiyle ortaokul döneminde, İstanbul Gösteri Sanatları Merkezinde oyunculuk dersleri aldı.



Ilgaz Kaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012 yılından itibaren film ve dizilerde de oynamaya başladı. 2018 yılında rol almış olduğu İstanbullu Gelin dizisinde Esma karakterinin gençliğini canlandırması ile tanındı. İzleyen yıllarda Hekimoğlu, Bir Annenin Günahı, Kardeşlerim, Ruhun Duymaz, Kara gibi çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.