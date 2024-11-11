İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında? Sunucu İlkay Buharlı'nın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler

İlkay Buharalı 1981 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da görmüş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tv ve Sinema Bölümü’nden başarı ile mezun olmuştur.



Gazetecilik mesleğine, 2000 yılında henüz öğrenciyken “Deşifre Haber Programı”nda başlamış; sırası ile asistan, muhabir ve editör-muhabir olarak çalışmaya devam etmiştir. Deşifre’de geçirdiği yaklaşık 10 yıl boyunca, Türkiye’nin dört bir yanını gezmiş ve yüzlerce “özel dosya haberi” hazırlamıştır.



Bugüne kadar imza attığı haberler “Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü” (2006-Malatya Çocuk Yuvası’nda Çocuklara işkence haberi) dahil pek çok ödüle layık görülmüştür.



2010 yılında genel yönetmenliğini de üstlendiği “İZ PEŞİNDE” haber programı ile ilk kez ekran karşısına geçmiştir. Sonra sırası ile ; Fox Tv – Hayat Sahnesi, Kanal7 – Anne Olmak İstiyorum, Trt Avaz – Sanat Dünyamız, Trt HABER – Cevapsız Kalmasın isimli televizyon programlarını hazırlayıp sunmuştur.



Bir sezon boyunca Beyaz Tv’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” isimli günlük magazin programının moderatörlüğünü üstlenmiştir.



2020 yılınnda kimsenin evinden çıkamadığı pandemi günlerinde instagram yayınları yapmaya başlamış ve kendi ismi ile kurduğu youtube kanalı’nda yayınlamaya başlamıştır.



Bugün 500 bine yakın takipçisi olan İlkayBuharalı YouTube Kanalı , bir birinden özen ile hazırlanan içerikler ile ve her geçen gün daha da büyüyerek yolculuğuna devam etmektedir.