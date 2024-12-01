İllegal Hayatlar filmi nerede çekildi? İllegal Hayatlar filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerini "Röportaj Adam" adıyla tanınan Mahsun Karaca ile Müjde Uzman, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın paylaştığı komedi filmi "İllegal Hayatlar", 13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmişti. Ciddi konulara eğlenceli bakış açısı getiren film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun'un, arkadaşlarıyla komik ve eğlenceli hikayesini anlatıyor. Filmin çekimleri Adana'da gerçekleştirildi.

İLLEGAL HAYATLAR HİKAYESİ



Netd, Wovie ve RetroPro'nun yapımcılığını üstlendiği, Cenk Çelik'in yazıp yönettiği "İllegal Hayatlar" filminin hikayesi ise kısaca şöyle:



"Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana'nın varoşlarında kaçak mekan işleten üç arkadaştır. Polis baskınları sonucunda mekanları mühürlenince çözümü yeni bir hayatın içine girmekte bulurlar ve seçmen kitlesinin yüzde 99,8’inin fikirlerini kapsayacak bir oluşumun temelini atarlar. Ancak paravan olarak kurdukları bu grup onları beklemedikleri bir noktaya taşır."