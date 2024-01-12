İnci Taneleri disinde Hazar Ergüçlü'ye eşlik eden Erkal Sonel "Gemileri Yakarım" şarkısıyla gündem oldu

Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Soner duygularını şu sözlerle ifade etti. “Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.”

“10 SAAT BOYUNCA CANLI CANLI ÇALDIK”



Çekimlerin 10 saat sürdüğüne de değinen Soner, “Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık” dedi.



BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.