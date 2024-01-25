Tüm diziseverler tarafından merakla beklenen İnci Taneleri dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri ilk bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? İnci Taneleri bu akşam var mı?



İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT BAŞLAYACAK?



Diziseverler tarafından merak edilen İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi belli oldu.



İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.



İNCİ TANELERİ OYUNCULARI



BKM Yapım imzalı olan dizinin başrollerinde, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı isimlerin yer alacak.

DİZİNİN KONUSU



İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?