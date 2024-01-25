İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kimdir?

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri'nin en çok merak edilen ve konuşulan ismi Dilber oldu. Dansıyla viral olan Dilber karakterine Hazar Ergüçlü hayat verecek.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.



Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.



2013-2015 yılları arasında yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı.



Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde "Kader" adlı karakteri canlandırDI. 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak "Cansu Koran" karakterini canlandırdı.



2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı.



2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.



Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinemaya destek veren isimler arasında da yer alıyor. Hazar Ergüçlü'nün yapımcısı olduğu ilk film 'Beni Sevenler Listesi' 40. İstanbul Film Festivali'nden Altın Lale En İyi Film Ödülü ile ayrıldı.



Hazar Ergüçlü aynı zamanda yapımcısı olduğu Bomboş filminde "Nazlı" karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer aldı.