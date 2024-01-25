İnci Taneleri'nin Nergis'i Yasemin Baştan kimdir?

Yasemin Baştan 18 Şubat 1972 tarihinde dünyaya geldi. 1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.



Radyo Sport'ta spikerlik yapmaya başladı. Radyo Fener'in müdürlüğünü yaptı. Evlendi ve Amerika'ya gitti, iki buçuk yıl orada kaldı.



1996-1998 yılları arasında Amerika California'da Monterey Peninsula College, Monterey-California, English Language'de okudu.



1998-2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İkinci Bahar adlı dizide oynadı.



Sarp Çonka isminde bir oğlu vardır.



2012 yılında yayımlanmaya başlayan Seksenler dizisinde Nazlı karakterini canlandırırken Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile başrolde oynadı.2021'de yayımlanan Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Alper Saldıran ve Cem Davran ile başrolü paylaşmıştır.



