İnci Taneleri'nin Zerre'si Orkuncan İzan kimdir?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Orkuncan İzan, 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi MSSF Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri aldı.



RS İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Orkuncan İzan, 2010 yılında Fehim Paşa Kolay isimli tiyatro oyunuyla sahneye adım atmış, sonra birçok tiyatro oyununda oynamıştır.



Orkuncan İzan, Kadıköy Boa Sahnede devam eden tiyatro çalışmaları yanı sıra 2020 yılından itibaren Hekimoğlu, Yargı, Güzel Günler gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.