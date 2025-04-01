İşte Benim Stilim jüri üyesi Nur Bilen Yavuzer kimdir, mesleği ne?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğmuş bir güzellik uzmanı, girişimci ve sosyal medya fenomenidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur. ​



Yaklaşık 13 yıl turizm sektöründe çalıştıktan sonra güzellik ve moda alanlarına yönelen Yavuzer, bu alanda eğitim almak için Londra'ya gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte Renee Klinik'i kurmuş ve burada estetik ve güzellik alanında eğitimler vermeye başlamıştır. ​



Ayrıca, bir web sitesi ve markası bulunan Yavuzer, güzellik ve moda konularında içerikler üretmektedir. Son dönemde, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan "İşte Benim Stilim"' adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.