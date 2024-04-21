İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi (Yağmur Taktaş kimdir?)

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması hakkında da farklı yorumlar yapıldı.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi televizyon programlarına katılmış ve cesur pozlarıyla dikkat çekmiştir.