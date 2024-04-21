İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi (Yağmur Taktaş kimdir?)

Bir dönemin popüler yarışmalarından İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar sosyal medyaya konu oldu. Ramazan arefesinde Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş'ın Instagram hesabının da ele geçirildiği söyleniyor.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi (Yağmur Taktaş kimdir?)

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Yağmur Taktaş hakkındaki iddialar kan dondurdu. Amerika'da yaşayan genç kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ardından da profilinin ele geçirildiği haberleri sosyal medyaya konu oldu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi (Yağmur Taktaş kimdir?) - 1

Yurt dışında katledildiği iddia edilen genç kadının cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'ya getirilip defnedildiği de iddialar arasında.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi (Yağmur Taktaş kimdir?) - 2

Yağmur Taktaş'ın Instagram profil fotoğrafına Exorcist adlı korku filmi karakteri Regan görseli koyulması ve tüm paylaşımların kaldırılması hakkında da farklı yorumlar yapıldı.

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Spor ve moda alanlarına ilgi duyan İşte Benim Stilim gibi programlarına katılmış ve cesur pozlarıyla dikkat çekmiştir.

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