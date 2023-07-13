İşte Gelin İste Kaynana jüri üyeleri kimler? İşte Gelin İste Kaynana sunucusu hakkında bilgiler

Daha önceki gelin kaynana yarışmalarından farklı bir konsepti olan İşte Gelin İşte Kaynana’da yarışmacılar, jüri üyelerinden tam not almak için mücadele ediyor. İşte Gelin İşte Kaynana 10 Temmuz'dan itibaren saat 16.00'da izleyicilerle buluşuyor.
İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLER?
Moda ve tarz konsepti ile gelin kaynana konseptini bir araya getiren İşte Gelin İşte Kaynana programının jüri üyeliğini ise Gülşah Saraçoğlu ve Bülent Serttaş üstlenirken, yarışmanın sunuculuğunu ise Lerzan Mutlu üstleniyor.
SUNUCU LERZAN MUTLU HAKKINDA
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda öldü. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.
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