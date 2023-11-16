İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente kimdir?

İtalya İstanbul Başkonsolosu Sn. Elena Clemente, MasterChef All Star'a konuk oldu. Tanıtım görüntüleri ardından Elena Clemente ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente kimdir?

İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente kimdir?

Buenos Aires, Kabil, Kudüs ve Farnesina gibi pek çok yerde görev yapan Başkonsolosu Elena Clemente 1975 yılında Pordenone'de dünyaya geldi.

Trieste Üniversitesi'nin uluslararası ve diplomatik bilimler bölümünden mezun oldu ve 2002 yılında diplomatik kariyerine başladı. Yurtdışındaki ilk görevi Buenos Aires'te oldu. 2008 yılında Arjantin ofisinde Konsolosluk görevini yürüttü ve ekim 2010'da Kabil'e birinci sekreter olarak atandığında bu görevinden ayrıldı.


2012 yılında Konsolos Yardımcılığı görevleri ile Kudüs Başkonsolosluğu'nda bulundu; Ertesi yıl Konsolosluk görevlerine onaylandı . 2016 yılında Farnesina'ya geri döndü ve bu kez doğrudan Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü'ne rapor verdi; 2018'de doğrudan Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü'ne rapor verdi ve 2019'dan beri Ofis I'in başkanıydı.

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