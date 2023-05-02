İznik gölü çekilince tarihi sikkeler ortaya çıktı

2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde farlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı. Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu farketti.

Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesi'nin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti. Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa’nın figürü olan paranın 9. yüzyıl diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını belirtti.