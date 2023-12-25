Japon Şef Yoshizumi Nagaya MasterChef All Star'a konuk oldu: Yoshizumi Nagaya kimdir?

Gifu Japonya’da doğan Yoshizumi Nagaya, geleneksel ve çağdaş Japon mutfağı sanatını ünlü Japon ustalardan öğrendi. 2000 yılında Düsseldorf’a taşınan Nagaya, birkaç sene içerisinde Japon sadeliğini Avrupa’nın lüks mutfak kültürüyle buluşturan ilk Michelin yıldızlı restoranı “Nagaya”yı açtı. “Nagaya”nın başarısının ardından, “köklerine dönüş” olarak tanımladığı geleneksel omakase restoranı “Yoshi by Nagaya” ile ikinci Michelin yıldızını aldı. 2023 yılında Nagaya, Sankai by Nagaya restoranı ile 3. Michelin yıldızını aldı.



Nagaya kendi sözleriyle “Türkiye’de ve İstanbul’da çok farklı yerleri gezdim ve insanlardan inanılmaz bir enerji aldım. Keşfettiğim çok çeşitli deniz ürünleriyle Türkiye’de çok büyük bir potansiyel olduğunu gördüm. Artık Türkiye’nin büyüsüne kapılmıştım.” diye betimliyor.

