Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi MasterChef'e konuk oldu: Kasahara Kenichi kimdir?

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi 1962 yılında Japonya’nın Okayama şehrinde doğdu. Okayama Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olan Kasahara, aynı yıl Japonya Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 1990 yılında Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Dışişleri Bakanlığında çeşitli yurt dışı görevlerinde bulunmuştur:



İstanbul (1990-93), New York (1999-02), Güney Afrika (2002-05),



Norveç (2015-18), Zimbabve (2018-21)



Tokyo'da Dışişleri Bakanlığı Merkezindeki çeşitli görevlerinden bazıları ise şöyledir:



Okyanusya Bölümü, Bilgi Teknolojileri Halkla İlişkiler Bölümü, ve ayrıca



Protokol Müdür Yardımcılığı



2021-22 Direktör, Devlet Konukları Bölümü, Akasaka Sarayı Devlet Konuk Evi



2022- Başkonsolos, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu