Jess Molho kimdir? Gel Konuşalım sunucusu Jess Molho kaç yaşında ve nereli?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.



1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler, Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol almış, Oryantal Star'ın da sunuculuğunu üstlenmiştir. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolü paylaşmıştır.



Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı oldu. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Prenses Perfinya adlı dizide oynamıştır. Babası Türkiye Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır.



Ünlüler Sirki'ndeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başlayarak sunmuştur. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuk" benzeri bir programı sunmuştur.



2010-2014 yıllarında Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sundu ve 2014 Ocak ayında yerini Türkmax Gurme'ye bırakmasıyla program final yaptı. Bu program 2013 yılında 4. Antalya Televizyon Ödülleri komitesi tarafından "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü almıştır.



Son olarak TV8'de "O Ses Çocuklar", "Aramızda Kalmasın" ve "Ninja Warrior", Türkmax Gurme'de "Mutfaktakiler"i ve 24 TV'de "Ortaya Konuşalım"ı sunmuştur.



Ekim 2023'ten beri TV8'de Demet Akalın ile beraber "Gel Konuşalım" programını sunmaktadır.