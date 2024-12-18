Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında? (Kaan Kazgan'ın hayatına dair bilgiler)

Survivor yarışmasıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım attı. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır. 2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.



MMA dışında, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye’deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır.