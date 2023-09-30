Kader Bağları dizisi oyuncuları kimler? (Kader Bağları dizisi konusu ve kadrosu)

İLK BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Karadağ’da tanışan Sevda ve Kerem, hayatlarını değiştiren mucizevi bir gün geçirir ve bir sene sonra buluşmak üzere ayrılırlar. Kerem, Osmanlı’ya şehzade yetiştiren bir aileye mensup varlıklı bir gençtir. Sevda ise balıkçılık yapan bir annenin hayatı dolu dolu yaşayan genç kızıdır. Kerem’in halası, babası ve kız kardeşleriyle örülü dünyasında onun üzerine kurulan büyük hayaller vardır. Sevda ise annesi ve küçük kardeşinden oluşan mütevazi küçük dünyasında hayati sorunlarla boğuşmaktadır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız gözükmektedir.