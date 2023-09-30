Kader Bağları dizisi oyuncuları kimler? (Kader Bağları dizisi konusu ve kadrosu)

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alan dizide Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.
Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Benal Tairi’nin oturduğu dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol kaleme alıyor.
İLK BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Karadağ’da tanışan Sevda ve Kerem, hayatlarını değiştiren mucizevi bir gün geçirir ve bir sene sonra buluşmak üzere ayrılırlar. Kerem, Osmanlı’ya şehzade yetiştiren bir aileye mensup varlıklı bir gençtir. Sevda ise balıkçılık yapan bir annenin hayatı dolu dolu yaşayan genç kızıdır. Kerem’in halası, babası ve kız kardeşleriyle örülü dünyasında onun üzerine kurulan büyük hayaller vardır. Sevda ise annesi ve küçük kardeşinden oluşan mütevazi küçük dünyasında hayati sorunlarla boğuşmaktadır. Tekrar bir araya gelmeleri imkansız gözükmektedir.
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