Kalben, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu: Hayatta kaldığım için kendimle gurur duyuyorum

Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de müzisyen Kalben’i ağırladı.



Düvenci'nin, "Sabahları ayna karşında gözünün içine bakıp en çok neden gurur duyuyorsun?” sorusuna Kalben, şu yanıtı verdi:

“Hayatta kaldığım için kendimle gurur duyuyorum. Bütün insan hikayelerinin ortak noktasını müzikle buldukça dedim ki bizim gurur duymamız gereken şey hayatta kalmış olmamızdır.”

“Çocukluğumda evde birbirini seven ve birlikte uyuyan ebeveynlerle büyümedim. Babamın sahip olduğu bazı karanlık huylar sebebiyle bizim eve gelen giden çok olmazdı" diyen Kalben, "Anne ve babamın beceremedikleri şeyler olabilir fakat beni bütün insanların eşit olduğu kanunuyla büyüttüler. Seni var eden koşullara da şükran duyabilmek gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Şu an belli bir amaca hizmet eden bir müzik üretiliyor. Bu da çok önemli çünkü sektörel gelişmenin ve ekonomik olarak o sektörün kalkınması gerekli" diyen ünlü şarkıcı, "Ben çok plansız biriyim ve planlı insanları kıskanıyorum. Konserlerim hariç benim hiçbir takvimim yoktur. Şarkıyı içimden geldiği gibi yazıyorum. Planlasam daha neler olurdu ama plansız çok güzel olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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