Kalpazan dizisi final mi yapacak?

Kalpazan dizisi ekran macerasına son veriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün gece alınan final kararı bu sabah oyunculara ve ekibe iletildi. Son dönemde reklam gelirlerinin çok düşmesi ve dizilerin artan maliyetleri kanalların hızlı final kararı almasında etkili oluyor. Pazartesi akşamı 6. bölümü ile ekranlara gelen Kalpazan dizisi, 8. bölümle birlikte final yapacak.



KADRO HAKKINDA



“Kalpazan” dizisinin güçlü kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu.