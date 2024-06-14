Hikayesiyle herkesi derinden etkilemişti: Umut Arkın Tuzcu yeniden MasterChef'e katıldı

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun 1. Bölüm tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri de Umut Arkın Tuzcu oldu. 2022 yılında yarışmaya ilk kez katılan Tuzcu'nun hikayesi tekrar gündeme geldi.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN ANNESİYLE KARIŞMAYA KATILMIŞTI



Babasının vefatı ardından annesiyle mücadelesini sürdüren Tuzcu, MasterChef 2022 sezonuna aday yarışmacı olarak katılmıştı. Umut Arkın Tuzcu küçük yaştayken babasını kaybettiğini, kanser hastası olan ve tekerekli sandalyeye bağlı yaşayan annesine baktığını anlatmıştı.



Yarışmada yaptığı yemekle jüri üyelerinden geçer not alamayan Umut Arkın Tuzcu annesini stüdyoya getirmişti.

ÜCRETSİZ KURS DESTEĞİ SÖZÜ VERİLMİŞTİ

Anne Tuzcu stüdyoda oğlunun kendisine bakmak için birçok şeyden vazgeçtiğini söylemiş, jüri üyeleri ve ekran karşısındakiler duygusal anlar yaşamıştı. Mehmet Şef böyle bir evlat için yarışmada geçer not alamasa da ücretsiz kurs vereceğini söylemişti.

Aslen Rizeli olan Umut Arkın Tuzcu, doğma büyüme Ankaralıdır. 2016'dan beri mutfakla ilgisi sürmektedir.