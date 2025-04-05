Kardelenler dizisi ne zaman final yapacak?
Final yapan dizilere Kardelenler projesi de katıldı. Serkan Birinci'nin yönettiği dizisi Gül Abus Semerci kaleme alıyordu.
NGM’nin pazar akşamları seyirciyle buluşan dizisi Kardelenler dizisi final yapan projeler arasına katıldı. Dizinin 9. Bölümüne bakıldıktan sonra final yapıp yapmayacağının belli olacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projenin 10. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.
Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler pazar günleri izleyicilerle buluşuyordu.
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