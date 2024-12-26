Kardelenler dizisinin tanıtımı yayımlandı: Kardelenler dizisinin oyuncuları kimler?
Kardelenler dizisinin tanıtımı yayımlandı. Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu açıklandı. Peki, Kardelenler dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kardelenler dizisinin oyuncuları ve konusuyla ilgili ayrıntılar...
Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı. Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…
KARDELENLER OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında izleyicilerle buluşacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi